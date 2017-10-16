«Почта России» предложила повысить пошлины с покупок в интернет-магазинах

«Почта России» предложила правительству снизить беспошлинный лимит и автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 10 октября.

Ведомство предлагает провести переговоры в рамках ЕАЭС по снижению беспошлинного ввоза товаров до 200 евро с 2019 года, до 100 евро — с 2020 года и до 50 евро — с 2021 года. В письме Николая Подгузова указывается, что эта мера позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Сейчас порог беспошлинного ввоза составляет тысячу евро. «Почта России» утверждает, что средняя стоимость посылки не превышает 50 евро.

В странах ЕАЭС беспошлинный порог не унифицирован: в Белоруссии он составляет 22 евро, в Армении — 150 долларов, в Казахстане и Киргизии — тысячу евро.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подсчитала, что в первом полугодии 2017 года объем трансграничной торговли вырос на 34% до 178 млрд рублей. Концу года он может увеличиться до 37%, объемом 420 млрд рублей.

Николай Подгузов предостерег от резкого снижения лимита. Подобная мера может привести к замедлению роста интернет-торговли. При этом он сослался на опыт Белоруссии, когда после введения порога в 22 евро объем отправлений снизился на 37%.