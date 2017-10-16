Банк Франции заявил на Павленского в полицию из-за поджога

Руководство Центрального банка Франции обратилось в полицию в связи с поджогом, устроенным, как утверждают местные СМИ, художником-акционистом из России Петром Павленским.

«Я могу подтвердить, что в ночь на понедельник произошел поджог входа в здание Banque de France на площади Бастилии. Банк подал жалобу против неустановленного лица, мы находимся в контакте с парижской полицией, которая ведет расследование», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы кредитной организации.

Как сообщал «Полит.Ру», Павленский устроил пожар у входа в здание банка, где его и задержали парижские полицейские. Телеканал RT France опубликовал снимки с места событий, на которых видно, что в здании лопнули оконные стекла.

Напомним, Павленский покинул Россию в связи с угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела о якобы совершенном им избиении актера «Театра.doc» и из-за проведения проверки по подозрению в «совершении насильственных действий сексуального характера» в отношении актрисы того же театра. Вместе с художником за границу уехали его жена и двое детей. В мае нынешнего года они получили политическое убежище во Франции.

На родине Павленский прославился скандальными арт-акциями — зашиванием рта в защиту панк-группы Pussy Riot, появлением на публике обнаженным и обмотанным колючей проволокой, отрезанием мочки уха и прибиванием половых органов к брусчатке Красной площади. Нынешняя его выходка копирует «атаку» художника на здание ФСБ РФ, где он также поджег дверь.