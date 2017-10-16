Бьорк рассказала о домогательствах в начале актерской карьеры

На своей странице в Facebook исландская певица и актриса Бьорк (Björk) сообщила, что подверглась домогательствам датского режиссера в начале своей актерской карьеры. Она написала, что на откровенность ее вдохновили истории женщин со всего мира, опубликованные в соцсетях. Бьорк подчеркнула, что опыт работы в кино показал ей, что сексуальные домогательства являются нормой в киноиндустрии. Она отметила, что ей удалось пережить негативный опыт без потерь, так как она никогда не имела амбиций в кино.

Волна жалоб на сексуальные домогательства появилась в соцсетях после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Во франкоязычном секторе Twitter под хештегом #BalanceTonPorc («Расскажи о свинье») уже опубликованы 62 тысячи историй домогательств со стороны начальства и старших коллег.

Единственным датским режиссером, с которым работала Бьорк, был Ларс фон Триер, снявший фильм «Танцующая в темноте». Певица после этой работы решила больше никогда не сниматься в кино.

В 2011 году он не постеснялся рассказать журналу GQ, что Бьорк написала актрисе Николь Кидман письмо с предупреждением не сниматься в его фильме. Певица утверждала, что даже режиссер-сексисты, такие как Вуди Аллен и Стэнли Кубрик, наполняют свои работы душой, а Ларсу фон Триеру необходима женщина, чтобы наполнить ее душой фильм.

Ларс фон Триер, в свою очередь, обвинил Бьорк в отсутствии дисциплины, и рассказал, что она могла на несколько дней пропасть со съемочной площадки.