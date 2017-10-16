ФАС предложила удешевить презервативы пропагандой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила российскому кабмину свои предложения по снижению цен и повышению доступности барьерных контрацептивов. Причиной дороговизны презервативов являются административные и экономические барьеры, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Среди мер, которые ФАС предлагает осуществить с целью снижения цен на презервативы, указано введение ускоренной регистрации этого вида товаров, ограничение наценки на него в розничной продаже и установка вендинговых аппаратов для продажи контрацептивов «эконом-класса», то есть нижней ценовой категории.

Кроме того, антимонопольщики предложили обязать работающих в аптеках фармацевтов при продаже презервативов в первую очередь рекомендовать покупателям более дешевые варианты, а не наоборот.

«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», — считает глава управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Вдобавок антимонопольная служба предложила правительству организовать и провести кампанию по пропаганде использования презервативов как самого эффективного средства профилактики заболеваний, передающихся половым путем, а также заказать социальную рекламу соответствующего содержания и «использовать механизмы в теле- и киноиндустрии».

В списке предложений, переданных ФАС на рассмотрение правительства, фигурирует формирование специальных обязательных разделов о контрацепции в образовательных программах для школ, колледжей, техникумов и вузов.