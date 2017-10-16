Пореченков с компаньонами расторгли контракт на создание киностудии в Крыму

Крымское правительство расторгло соглашение с компанией актера Михаила Пореченкова ООО «Крым кино» о строительстве киностудии в Симферополе. Вторым инвестором в проекте должен был выступать режиссер Виталий Павлов, уточняет РБК.

Контракт был заключен в апреле прошлого года, на данный момент он значится в реестре инвестиционных проектов министерства экономического развития Крыма как расторгнутый. Он предусматривал строительство киностудии «на базе объекта недвижимого имущества» площадью почти 2,5 тыс. «квадратов» на сумму 59,5 млн рублей, из которых 25 млн рублей должны были составить капитальные вложения. Кроме того, шла речь о создании 113 рабочих мест.

Расторжение контракта произошло по инициативе инвестора, которого не устроила предложенная крымскими властями площадка для строительства киностудии — территория бывшего цементного завода.

«Мы встречались с собственником. И он вроде бы пошел нам навстречу. А потом оказалось, что там есть еще один собственник», — пояснил режиссер Павлов, который является одним из учредителей ООО «Крым кино» наряду с Пореченковым, депутатом крымского Госсовета от «Единой России» Игорем Аржанцевым, хозяином футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергеем Бородкиным и Олегом Гармашем.

Помимо нерешенного вопроса со вторым собственником участка, на котором планировалось строительство киностудии, причиной расторжения контракта стали и неудовлетворительные условия на самом участке. «Из того, что нам обещали, там оставался только один большой цех. На такой площади студию невозможно было сделать. Поэтому мы соглашение расторгли», — добавил Павлов.

Эту версию подтвердил и министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, предположив, что инвесторы «хотели приземлиться на более-менее подготовленную инфраструктуру».

При этом «Крым кино» не собирается расставаться с идеей строительства киностудии на полуострове — речь пока только лишь о выборе другой площадки, и ее поиски уже ведутся.

«Студия должна занять достойное место в кинематографической истории полуострова. Если мы хотим, чтобы кино наполнялось духом Крыма, люди, создающие его, должны воспитываться здесь, тогда будет другое отношение. Пока в кино, где мелькает полуостров, мы видим красивые открытки», — описывал ранее задачу проекта Михаил Пореченков.

Два года назад он снялся в главной роли в фильме «Чудо в Крыму», где Виталий Павлов выступил в качестве режиссера и продюсера, а другие совладельцы «Крым кино» — Аржанцев и Гармаш — составили ему компанию. В Единой автоматизированной системе учета кинобилетов есть данные о том, что картина была показана всего 13 раз (это общее количество киносеансов по стране), ее посмотрели менее полутора сотен зрителей, а кассовые сборы составили 32,9 тысячи рублей.