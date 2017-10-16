Дуров оспорит штраф для Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров будет добиваться отмены решения суда, который оштрафовал его мессенджер за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Дуров, решение «может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией».

Создатель Telegram объявил, что набирает юристов, «которые хотели бы этим заняться» и имеют «максимальный опыт в такого рода делах».

Как указывает Дуров, «требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений"».