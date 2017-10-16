СМИ узнали о планах Facebook нанять бывших спецагентов

Администрация социальной сети Facebook анонсировала свои планы по найму сотрудников из спецслужб, имеющих допуски к системе национальной безопасности США, чтобы они могли «противостоять вмешательству иностранных государств» в американские политические процессы, передает Bloomberg.

Предполагается, что новые сотрудники, обладающие доступом к секретной информации, будут искать следы подозрительных кампаний, включая рекламные, перед очередными выборами.

По мнению экспертов Bloomberg, эти специалисты будут найдены среди отставных сотрудников разведки и федеральных агентств, связанных с обеспечением безопасности. «Их статус может переноситься на работу в частном секторе, если позиция по-прежнему требует доступа к конфиденциальной информации», — говорится в сообщении. Речь идет о том, что для работы в Facebook бывшим работникам спецслужб могут обновить их разрешения на доступ к секретной информации.

В самой соцсети отказались комментировать эту новость, а в министерстве внутренней безопасности и офисе главы национальной разведки США не ответили на журналистские запросы. По данным Bloomberg, практика найма бывших сотрудников спецведомств с доступом к секретной информации широко распространена в частных компаниях инженерного или военного профиля. Эти сотрудники обеспечивают взаимодействие коммерческих структур с федеральными службами и разведкой.

Напомним, в конце прошлого месяца создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что вводит новые правила размещения политической рекламы в этой соцсети — с обязательным указанием страницы того, кто оплатил заказ. Такова реакция на обвинения в том, что российские власти якобы размещали в Facebook политическую рекламу, способствуя поражению на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Слушания по этому поводу состоятся 1 ноября в Конгрессе США, они будут открытыми. Представители соцсетей — Facebook и Twitter — и компании Google намереваются на них присутствовать и дать конгрессменам необходимые разъяснения.