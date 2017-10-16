Сборная РФ по футболу побила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Российская сборная по футболу поставила антирекорд в рейтинге ФИФА: в его новой версии, опубликованной на официальном сайте организации, команда занимает 65-ю строчку с 563 баллами. По сравнению с предыдущей версией рейтинга она потеряла одну позицию.

Первое место сохраняет за собой сборная Германии с 1631 баллом, второе и третье прочно заняты Бразилией и Португалией (1619 и 1446 баллов соответственно). В десятку лидеров также входят удержавшие свои позиции Аргентина (1445), Бельгия (1333), Польша (1323), Франция (1226), Испания (1218), Чили (1173) и Перу (1160).

Российская футбольная сборная не участвует в отборочных матчах чемпионата мира, который пройдет следующим летом: как принимающая сторона, РФ пользуется правом гарантированного попадания на турнир.

Напомним, в прошлый раз команда России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА в середине сентября, опустившись на две строчки с 62-го места. Список составляется с учетом выступления сборных на протяжении последних четырех лет, и тут отечественной сборной похвастаться нечем: на Евро-2016 она заняла последнее место в группе «B» и вынуждена была отправиться домой досрочно.

На 62-е место в рейтинге Россия опустилась в августе, на 61-е — в апреле, до этого с конца 2016 года занимала 56-ю строчку, а в ноябре опустилась на 55-ю позицию. До этого антирекордом российской сборной в списке ФИФА было 40-е место, которая команда заняла в 1998 году.