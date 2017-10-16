Оппозиция Венесуэлы выступила против результатов губернаторских выборов

Коалиция «Блок демократического единства» в Венесуэле отказалась признавать итоги губернаторских выборов. Об этом заявил глава предвыборной кампании БДЕ Херардо Блайд в твиттере БДЕ.

«В этот момент мы не признаем никакой результат, мы просим наших кандидатов, чтобы с утра они запланировали действия на улицах в поддержку того, о чем мы сейчас объявляем», — отметил он.

По данным главы Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисая Лусены, на прошедших выборах в 17 из 22 штатов победили проправительственные кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы, отмечает El Nacional.

Явка на выборах составила 61,14%. В штате Баринас в ходе голосования победил младший брат экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.