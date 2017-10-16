ВЦИОМ подсчитал ожидающих прихода «самых трудных времен»

Около 40% россиян, принявших участие в социологическом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что ждут «самых трудных времен». «Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади — 31%», — цитирует результаты опроса РИА Новости.

Примерно каждый пятый респондент заявил, что самые трудные времена страна переживает прямо сейчас.

На основе полученных данных о «кризисных ожиданиях» опрошенных россиян ВЦИОМ рассчитывает так называемый индекс социальных ожиданий. Его значения могут колебаться от -100 до +100 пунктов. В сентябре он находился на отметке -31 пункта, годом ранее — на уровне -48 пунктов.

Напомним, на днях Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснял, какую зарплату россияне считают достаточной для самообеспечения. Оказалось, что большинство респондентов вполне устраивал бы уровень дохода в 50 тысяч рублей, а зарплата в размере 100 тысяч рублей кажется им «богатством» — причем многие заявили, что оно негативно сказывается на моральном облике человека.