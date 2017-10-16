Дом журналистки Латыниной облили сильнодействующим ядом

Дом российской журналистки Юлии Латыниной и ее пожилых родителей был облит веществом, которое представляет «высокую степень опасности для жизни и здоровья человека», свидетельствуют результаты экспертизы, заказанной «Новой газетой».

В частности, специалисты выявили в использованной для атаки жидкости диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. Смертельная доза вещества составляет 10 граммов, пишет издание. Диметилформамид при попадании на кожу и слизистые оболочки вызывает сильнейшее раздражение, а при проникновении в организм — повреждения почек и печени.

В «Новой газете», обозревателем которой является Латынина, считают, что нападение на ее дом является не актом хулиганства, а «жестокой акцией, совершенной общественно опасным способом».

Напомним, инцидент произошел в середине июля. Ночью к загородному дому на две семьи, где журналистка проживает вместе с родителями, подъехал чей-то автомобиль. Жильцы заметили его уже отъезжающим, а потом почувствовали резкий химический запах, который не пропадал весь следующий день. «Серьезно пострадали дети — они страдали удушьем, их рвало, потому все-таки было решено вызвать полицию», — пишет «Новая газета».

Кроме того, в сентябре Латынина заявила, что ее собственный автомобиль сожгли неизвестные: машина была припаркована на участке возле того же загородного дома. После этого журналистка приняла решение временно покинуть Россию.