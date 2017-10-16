16 октября 2017, 10:41
Глава Каталонии предложил Мадриду диалог
Глава Каталонии Карлес Пучдемон не стал однозначно отвечать на вопрос об объявлении регионом независимости. Он предложил премьер-министру Испании Мариано Рахоя начать двухмесячный диалог, пишет El Pais.
Пучдемон в письме Рахоя предложил также прекратить «репрессии против народа Каталонии», спровоцированные проведением референдума о независимости.
16 октября истекает срок, данный Пучдемону для ответа правительству Испании относительно декларации независимости.
Известно, что власти настроены на принятие исключительных решений, но ответа на письмо каталонского лидера пока не последовало. В частности, испанские СМИ сообщают, что некоторые каталонские лидеры могут быть обвинены в мятеже.
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