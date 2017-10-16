Глава Каталонии предложил Мадриду диалог

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не стал однозначно отвечать на вопрос об объявлении регионом независимости. Он предложил премьер-министру Испании Мариано Рахоя начать двухмесячный диалог, пишет El Pais.

Пучдемон в письме Рахоя предложил также прекратить «репрессии против народа Каталонии», спровоцированные проведением референдума о независимости.

16 октября истекает срок, данный Пучдемону для ответа правительству Испании относительно декларации независимости.

Известно, что власти настроены на принятие исключительных решений, но ответа на письмо каталонского лидера пока не последовало. В частности, испанские СМИ сообщают, что некоторые каталонские лидеры могут быть обвинены в мятеже.