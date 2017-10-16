Минтруд предложил защищать информаторов в коррупционных делах

Минтруд внес на рассмотрение Госдумы законопроект о защите лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях. Документ опубликован на сайте правительства Российской Федерации.

Законопроект предлагает предоставлять защиту лицам, после жалоб которых, возбуждено головное дело. Предусматривается также получение информаторами «защиты от ущемления прав и законных интересов» в течение двух лет после уведомления о правонарушении. Возможно, в течение этого же срока будут запрещены дисциплинарные взыскания или увольнения свидетелей без решения специальной комиссии.

В случае участия лица, сообщившего о коррупционном нарушении, в судопроизводстве определены меры защиты, указанные в законах «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Законопроект предусматривает обеспечение конфиденциальности предоставленных сведений, защиту от неправомерного увольнения и получение бесплатной юридической помощи.