Кремль поздравил Жээнбекова с победой на президентских выборах в Киргизии

Президент России Владимир Путин направил Сооронбаю Жээнбекову телеграмму в связи с его избранием президентом Киргизии. Она опубликована на сайте Кремля.

«В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии», — сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия высоко ценит личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Бишкеком.

Отметим, выборы в Киргизии прошли 15 октября. За пост главы государства боролись 11 человек. ЦИК объявил, что Жээнбеков лидирует, набирая более 54% голосов.