Курды обвинили власти Ирака в развязывании войны

Командование курдских военизированных формирований (пешмерга) объявило, что переброска иракских войск к городу Киркук является «объявлением войны против народа Курдистана». Об этом сообщает агентство Rudaw.

Командование пешмерги заявило, что правительство премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади «заплатит большую цену» за нарушение права курдского народа на самоопределение.

В заявлении подчеркивается, что вторжение на контролируемые курдскими повстанцами районы нефтяной провинции Киркук является ответом на состоявшееся в сентябре голосование за независимость Курдистана. В ходе плебисцита 92,7% жителей высказались за выход из Ирака. Власти страны референдум не признали, и пригрозили силовой операцией.

Иракские власти заявили, что начавшаяся 16 октября военная операция прошла успешно, и армия установила контроль над районами вокруг Киркука, сообщает АР. Были заняты военная база, аэродром и несколько нефтяных полей.

Командование Ирака признало, что некоторые подразделения попали под обстрел со стороны курдов и открыли ответный огонь.

Представители проамериканской коалиции назвали инцидент между иракскими войсками и курдами «недоразумением» в условиях ограниченной видимости.

США вооружают, обучают и оказывают авиационную поддержку как федеральным, так и курдским вооруженным объединениям.

«Мы продолжаем выступать за диалог между иракскими и курдскими властями. Все должны сосредоточиться на поражении нашего общего врага », — заявил командующий сухопутными силами коалиции генерал-майор Роберт Уайт.