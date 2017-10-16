СК возбудил дело из-за гибели актера Марьянова

Следственный комитет возбудил после смерти актера Дмитрия Марьянова уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СКР.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области провели проверку информации из СМИ, согласно которой медики отказались оперативно оказать помощь артисту.

«По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», – заявили в следствии.

Теперь ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося и конкретных виновных лиц.