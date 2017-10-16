Матвиенко пригласила Пхеньян и Сеул за стол переговоров

Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко выступила с предложением организовать переговоры делегаций Северной и Южной Кореи в рамках ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), передает «Интерфакс».

«Северную Корею нужно вернуть за стол переговоров», — заявила председатель Совета Федерации на встрече с руководителем южнокорейского парламента Чон Се Гюном. По ее словам, силовой путь урегулирования регионального кризиса невозможен, а попытки экономического воздействия через введение санкций «исчерпали себя».

Таким образом, подытожила Матвиенко, разрешить ситуацию с КНДР можно только дипломатическим путем, и переговоры представителей республики с южнокорейской делегацией могут послужить в этом процессе отправной точкой.

Отметим, что накануне Чон Се Гюн сам предлагал северному соседу вступить в переговоры по ядерной проблеме «в ближайшем будущем», назвав ядерные испытания и запуски стратегических ракет КНДР «угрозой всему корейскому полуострову».

Южная и Северная Кореи направили свои делегации на 137-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Санкт-Петербурге. Тем не менее в планах этих делегаций отсутствуют двусторонние встречи и переговоры.