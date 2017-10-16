Генпрокуратура изучила производство и прокат «Матильды»

Генеральная прокуратура РФ проверила исполнение законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины и выдаче Минкультом прокатного удостоверения фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура рассмотрела обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской с просьбой установить возможные нарушения законов, но оснований для вмешательства не усмотрела.

«Экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба генпрокуратры добавила, что в проверке участвовали психологи и лингвисты, которые изучили трейлер «Матильды», и признаков возбуждения ненависти, вражды или оскорбления чувств верующих не обнаружили.