ВШЭ посоветовала заменить «обеление» экономики новыми поборами

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали проект федерального бюджета на 2018–2020 годы и пришли к выводу, что положенная в его основу идея министерства финансов увеличить доходы за счет вывода экономики из «тени» нежизнеспособна и в итоге не оправдает себя, передает РБК.

Критикуя, ВШЭ предлагает свой вариант наращивания доходов бюджета — введение целевых сборов с населения, например, за повышение качества медицинских услуг, образование и развитие инфраструктуры.

Сотрудники Высшей школы экономики провели собственное исследование, по итогам которого сделали вывод, что более половины российских домохозяйств «готовы совершать целевые отчисления за бюджетные услуги повышенного качества» — в первую очередь в сфере образования и здравоохранения. А предлагаемые ими поборы позволят в ближайшие годы привлечь около 2-3% доходов населения.

По оценке экспертов ВШЭ, система целевых сборов позволит спасти деловую активность от подавления, на которое она обречена при реализации плана Минфина по «обелению» экономики.

Кроме того, как отметили в Высшей школе, те сектора, которые министерство финансов планирует выводить из «тени», не обеспечат притока доходов в бюджет, поскольку не являются экономически эффективными и «содержат» много монополий и госпредприятий. Вдобавок, «обеление» этих секторов может привести к тому, что немногочисленные уцелевшие там рыночные предприятия прекратят существование.

Скептически оценивают специалисты ВШЭ и вторую меру по повышению доходов бюджета, предложенную Минфином, — сбор до 50% от чистой прибыли госкомпаний. Эксперты напомнили, что на нынешний год такие планы тоже строились и были заложены в проект бюджета, но реализовать их не удалось, и бюджет лишился 200 млрд рублей поступлений. Вместо этого сотрудники ВШЭ советуют создать «эффективную систему контроля за госкомпаниями, а также за прозрачностью и динамикой их прибыли и затрат».