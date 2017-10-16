В ДНР поймали подозреваемых по делу об убийстве Моторолы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о подвижках в расследовании дела об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (был известен по своему позывному «Моторола»). По его словам, удалось задержать участников группировки, причастной к преступлению, передает «Донецкое агентство новостей».

«Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики», — сказал Захарченко в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Моторола погиб в результате взрыва в лифте собственного дома, прогремевшего в октябре прошлого года, а Гиви стал жертвой взрыва в своем кабинете 8 февраля нынешнего года.

Весной представитель министерства госбезопасности ДНР Мария Петрова заявила, что к убийству Моторолы и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) причастен глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров.

Он был назначен на указанную должность в феврале — как раз вскоре после гибели Гиви. По словам представителя МГБ, назначение Петров получил «за заслуги перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики», и это свидетельствует о том, что президент Украины Петр Порошенко «лично санкционирует убийства граждан ДНР».