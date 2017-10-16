«Нордавиа» и Red Wings объединятся в одну авиакомпанию

«Нордавиа» и Red Wings объединят в холдинг с единой управляющей компанией. Такое решение приняли акционеры перевозчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Нордавиа».

Как отметили в авиакомпании, за слиянием должно последовать укрупнение бизнеса, что поможет повысить финансовую устойчивость обоих перевозчиков. Привлечение дополнительных средств позволит компаниям также провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы.

По ожиданиям акционеров, пассажирооборот холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек.