Шойгу сообщил о близком окончании войны в Сирии

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов, близится к завершению, однако остаются несколько вопросов, требующих срочного решения, передает «Интерфакс».

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — заявил Шойгу на встрече со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.

По его словам, один из ключевых вопросов связан «с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе». Кроме того, министры обороны РФ и Израиля условились обсудить некоторые аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Напомним, о скором окончании войны в Сирии Шойгу говорил перед депутатами Государственной думы еще в феврале нынешнего года. В частности, он назвал действия российских военных на территории этой страны «серьезным ударом по силам международным террористов», позволившим «предотвратить распад» государства.

«Практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа», — говорил тогда министр обороны РФ.

С середины марта часть российской авиационной группировки была выведена из Сирии, поскольку президент РФ Владимир Путин счел поставленную перед ВКС РФ задачу выполненной. При этом глава государства предупредил, что пункты базирования российских военных в Тартусе и Хмеймиме сохранятся и будут работать «в прежнем режиме», поэтому должны быть надежно защищены.