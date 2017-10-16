Владельцы акций «Открытия» избавились от них перед санацией банка

Три пенсионных фонда, владевшие акциями банка «Открытие», успели сбыть их банку «Траст» непосредственно перед объявлением о его санации, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, НПФ РГС владел 4,97% акций банка, НПФ электроэнергетики — 4,86% акций, а «Лукойл-гарант» — 2,99% акций.

Примечательно, что купивший акции «Траст» сам санируется «Открытием». Информацию о сделках подтвердил представитель Центробанка РФ, добавив, что покупка проводилась в несколько приемов и состоялась в конце августа, причем «Траст» приобрел акции и у «РГС банка», который санируется вместе с «Открытием».

Представитель регулятора не стал уточнять цель осуществления этих сделок. Неизвестно также, были ли они согласованы с Центробанком — хотя такое согласование является обязательным в случае, если санируемая кредитная организация приобретает акции другого банка. Не сообщил источник и о планах ЦБ РФ по проверке этих сделок.

Эксперты предположили, что выкуп акций мог проводиться в рамках подготовки к санации «Открытия», о которой были осведомлены перечисленные фонды. По их мнению, Банк России также был в курсе планов по продаже акций «Трасту».

«Похоже, ЦБ решил перенести потери по акциям "ФК Открытие" с пенсионных фондов на "Траст": в результате этих сделок клиенты НПФ избегают потерь при рекапитализации "ФК Открытие", а дыра в "Трасте" увеличивается — его роль плохого банка остается неизменной и после перехода под контроль ЦБ», — считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов.

Напомним, о санации банковской группы «Открытие» стало известно в конце лета, причем Центробанк подчеркнул, что она будет проводиться по принципиально новой схеме — с вовлечением Фонда консолидации банковского сектора (в результате по меньшей мере три четверти акций банка должны перейти к самому ЦБ РФ).