Oxxxymiron первым из россиян вышел на рэп-баттл World Domination

В социальных сетях обсуждают очередной рэп-баттл с участием российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, Мирон Федоров) — правда, на сей раз англоязычный. Проходил он в лос-анджелесском клубе Los Globos в рамках всемирно известного турнира World Domination VII (WDVII), и соперником россиянина был американец ливанского происхождения Dizaster (Башир Ягами), передает РБК.

Oxxxymiron стал первым и пока единственным в истории турнира World Domination VII русскоязычным участником, хотя с соперниками он состязается, конечно, на английском. Примечательно, что из видеоверсии баттла нельзя сделать вывод о том, кто из участников победил: судьи не огласили результаты. Показывал поединок его организатор — канадская баттл-площадка KOTD, причем трансляция была эксклюзивной: она шла в ночь с 15 на 16 октября исключительно на его сайте, и доступ предоставлялся на платной основе.

Oxxxymiron написал в своем Twitter, что в течение суток KOTD покажет запись баттла с русскими субтитрами. Предполагалось, что поединок будет транслировать российский телеканал ТВ-3, который ранее заявлял о своей договоренности с организатором мероприятия. Более того, руководство телеканала якобы предупредило KOTD, что в случае, если картинка не будет предоставлена, правообладателю придется выплатить «крупную неустойку». Но, судя по всему, контракт так и не удалось заключить. Представитель KOTD Трой Дэниелc пояснил: «Так часто бывает в бизнесе, что в последнюю минуту договоренностей достичь не удается».

Журналисты подсчитали, что рэп-баттл — весьма прибыльное мероприятие. В зал, где оно проходит, было продано около 1,4 тыс. билетов по 50 долларов. Кроме того, если исходить из примерной стоимости рекламного ролика из тех, что интегрируются в видеоверсию во время трансляции (порядка 30 тыс. долларов), то общий доход от рэп-баттла может достичь 100 тысяч долларов.

Напомним, Оксимирон — один из рэперов, благодаря которым россияне узнали о существовании рэп-баттлов. Это произошло в ночь на 14 августа, когда на YouTube появилась запись его поединка с другим россиянином — Славой КПСС, или Гнойным. Последний затем даже появился в эфире телеканала «Культура», который показал тематический выпуск программы «Агора» (ее ведущим является экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой).

Традиция рэп-баттлов вызвала резкую критику в России: бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что в поединке используется «убогий русский язык», а депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов в шутку предложил расстрелять участников.