Традиции жителей Соломоновых островов угрожают летучим лисицам

Исследователи пришли к выводу, что на Соломоновых островах численность летучих лисиц – млекопитающих из семейства крылановых – сокращается из-за того, что представители коренных народов охотятся на них, чтобы добыть их мясо, а также зубы, которые используются для изготовления украшений, служащих местным эквивалентом денег. Однако, по словам ученых, эти обычаи островитян могут послужить и для сохранения летучих лисиц.

Ученые из Музея естественной истории имени Стенли Филда в Чикаго и Университета Квинсленда работали на острове Сан-Кристобаль (Макира). Это самый восточный остров архипелага. По площади он несколько меньше средиземноморского острова Мальорка. Живет на Сан-Кристобале около 10 тысяч человек, в основном представители народов ароси, бауро, кахуа и таварафа. Они выращивают кокосовые пальмы, ямс, таро, разводят свиней, а также занимаются охотой в лесах, покрывающих значительную часть острова.

Целью ученых было определить, насколько связано сокращение численности летучих лисиц с охотой на них. Сотрудник Музея Филда Тайрон Лавери (Tyrone Lavery) и уроженец острова Макира, работающий сейчас в Университете Квинсленда, Джон Фаси (John Fasi) исследовали охотничью деятельность обитателей острова. Они установили, что местные жители охотятся на летучих лисиц двух видов: тонганскую летучую лисицу (Pteropus tonganus) и макирскую летучую лисицу (Pteropus cognatus). Первый вид более крупный и встречается на многих островах Микронезии, Меланезии и Полинезиий. Второй вид меньшего размера и известен только на острове Макира.

Лавери и Фаси сообщают, что главная причина охоты на летучих лисиц – добыча мяса. Эти животные оказываются важным источником белка в рационе островитян. Крупные зубы летучих лисиц идут на изготовление ожерелий, которые служат эквивалентом денег в традиционных обрядах жителей Макиры, например, для оплаты свадьбы. Ученые отмечают, что использование такой валюты уменьшается с распространением среди жителей острова современных денег. Однако добыча летучих лисиц в пищу продолжается.

Авторы работы отмечают, что для сохранения этих видов не нужно запрещать коренным народам острова охотиться на них, но эта охота должна быть контролируемой. Необходимо проводить работу среди островитян, рассказывая про сокращение численности эти видов. В таком случае важная роль зубов летучих лисиц в местной культуре станет сильным аргументом в пользу их защиты от неконтролируемого истребления.

Исследование опубликовано в журнале Oryx.