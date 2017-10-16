Собаки запоминают новые команды во сне

Группа ученых из Венгрии и Нидерландов экспериментально установила, что мозговая активность, связанная с обучением, у собак происходит и во сне.

В опытах участвовали 15 собак, обученных выполнять команды на венгерском языке. Их учили распознавать команды «сидеть» и «лежать», отданные на английском. Во время сна работа мозга этих собак регистрировалась при помощи электроэнцефалограммы. Ученые обнаружили в этих записях короткие, повторяющиеся периоды сигма-ритма – медленноволную активность мозга с частотой от 9 до 16 герц, длящуюся от 0,5 до 5 секунд. Сигма-ритм был впервые обнаружен у людей, его признаки на электроэнцефалограмме получили название «сонные веретена», так как характерны во время начальной фазы медленного сна. Затем сигма-ритм наблюдался и у других млекопитающих. Волны сигма-ритма генерируются ретикулярным ядром таламуса. Опыты на крысах показали, что эти волны связаны с памятью, обучением и общим интеллектом.

Ученые обнаружили, что количество появлений сигма-ритма в минуту было связано с тем, насколько успешно собака осваивала английские команды. Чем чаще появлялись «сонные веретена», тем лучше шло обучение. Интересно, что и у людей, и у собак сигма-ритм у самок возникает чаще, чем у самцов.

Авторы работы полагают, что собаки могут послужить хорошей моделью для исследования электрической активности мозга в связи со сном и обучением, а полученные результаты будут важны и для изучения этих процессов у людей. Исследование опубликовано в Scientific Reports.