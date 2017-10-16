Песков рассказал о желании президента посетить ПМЭФ-2018

Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков сообщил о намерении президента России принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году. Об этом информирует «Дождь»

«Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме», — сказал Песков.

Журналисты попробовали уточнить, идет ли речь о Владимире Путине, и не означает ли заявление Пескова, что он все-таки будет принимать участие в выборах президента в марте 2018 года. Однако пресс-секретарь добавил, что никакого имени он не произносил

«Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме», — сказал Песков.

9 октября президент Франции Эммануэль Макрон положительно ответил на приглашение Кремля принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он также рассказал, что еще одним ключевым гостем форума станет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее французская сторона колебалась в вопросе посещения ПМЭФ из-за «формальных причин» — будет ли Владимир Путин президентом РФ в мае 2018 года.

Сам российский президент предпочитает конкретных дат не называть. В начале октября он заявил, что в начале декабря все претенденты на этот пост станут известны, как и их предвыборные программы.

«Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», - отметил Путин.