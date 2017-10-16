Путин ввел санкции против КНДР

Президент Владимир Путин подписал указ о введении ряда ограничений в отношении КНДР. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Так,в указе сказано, что он подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

Все ограничения вводятся в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний.

Сегодня же страны Евросоюза ввели против КНДР новые санкции. Они включили в стоп-лист (список «запрещенных лиц») трех чиновников и шесть организаций КНДР. Новые санкции затронули торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий.