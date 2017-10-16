Павленский объяснил поджог Банка Франции его связью с Бастилией

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный парижской полицией за поджог входа в отделение Банка Франции, назвал свою акцию «Освещение» и объяснил ее задачу раздуванием «революционного пожара во всем мире».

«Бастилию разрушили восставшие люди, они уничтожили ее как символ деспотизма и власти. На том же месте был построен новый дом рабства… Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов… Возрождение революционной Франции раздует мировой пожар революции», — цитирует Павленского газета Le Monde.

Расследованием поджога занимается территориальное подразделение парижской прокуратуры. Le Monde отмечает, что какой бы ни была реакция французских властей на выходку художника, «российская пресса наверняка воспримет ее как повод для издевки»: дело в том, что западные СМИ резко критиковали действия российских чиновников в отношении Павленского, аресты и проверки на вменяемость.

Ранее стало известно, что руководство Банка Франции обратилось в полицию в связи с поджогом. Жалоба направлена против «неустановленного лица», однако сомнений в том, что речь идет о россиянине, нет: художник сфотографировался на фоне собственноручно устроенного пожара, и эти снимки выложены в интернете. Напомним, поджог был совершен накануне ночью.

Павленский проживает во Франции в статусе политического беженца, который ему присвоили в мае нынешнего года. В России его, как он сам утверждает, собирались подвергнуть уголовному преследованию по подозрению в избиении режиссера проекта «Театр.doc» и «совершении насильственных действий сексуального характера» в отношении актрисы того же театра.

С момента прибытия во Францию Павленские постоянно меняли место жительства и бедствовали. В одном из интервью художник объяснил, что они с семьей отказались от социального жилья и пособий, мотивировав это тем, что «работает для людей, а не для государства». В другом интервью Павленский рассказывал, что «живет, как большинство французов» — в частности, крадет еду из магазинов.

В России он устроил аналогичную акцию — поджег вход в здание ФСБ на Лубянке. Кроме того, художник прославился членовредительством — отрезал себе мочку уха, зашивал рот, а также прибивал гениталии к мостовой на Красной площади.