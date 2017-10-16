Источник сообщил о запросе в Интерпол на задержание Родченкова

Сотрудники правоохранительных органов РФ направили в Интерпол запрос на задержание главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест осведомителя WADA. Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он под видом витаминов давал спортсменам допинговые препараты. В случае обвинительного приговора Родченкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник агентства сообщил, что запрос рассмотрит генеральный секретариат Интерпола. В случае утверждения карточка Родченкова будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола. Однако, если секретариат усмотрит в преследовании политическую подоплеку, он может отказать в розыске.

Официальным подтверждением информации РИА Новости пока не располагает.