СМИ сообщили о строительстве компанией Ротенберга моста на Сахалин

Контракт на строительство моста на остров Сахалин достанется компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Примерная сумма контракта составит 286 млрд рублей. Однако об участии «Стройгазмонтажа» в данном проекте объявят не раньше 2018 года.

Ни в Кремле, ни в окружении Аркадия Ротенберга эту информацию комментировать изданию не стали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение по этому вопросу еще не принято.

Стоит отметить, что во время «Прямой линии» президент Владимир Путин говорил, что планы по строительству моста на Сахалин «реанимируются». Позднее в РЖД уточняли, что стоимость моста составит 400 млрд рублей, его протяженность будет 540 километров.