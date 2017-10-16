СК проверит станцию скорой помощи после смерти актера Марьянова

Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку сотрудников скорой помощи Лобни по факту отказа от оказания медицинской помощи, в результате чего мог умереть актер Дмитрий Марьянов.

Его друзья рассказали, что вечером 15 октября 20 минут пытались дозвониться до скорой помощи, но не смогли. Позже 47-летний мужчина был доставлен в клинику на частной машине, однако врачи не смогли ему помочь. Предварительной причиной смерти считается оторвавшийся тромб.

Врачи скорой помощи Лобни объяснили журналистам Рен-ТВ, что день был очень загруженный, а в автопарке у них всего шесть машин.