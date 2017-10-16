Поставщик турбин Siemens в Крым попросил суд аннулировать часть сделки

Российская компания «Технопромэкспорт» (ТПЭ) объявила о намерении обратиться в суд с встречным иском к немецкому производителю техники Siemens — потребовать, чтобы часть заключенной между ними сделки по поставке турбин была признана недействительной. Это заявление было сделано на суде по иску Siemens, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ТПЭ.

По его словам, «Технопромэкспорт» просит признать ничтожной часть контракта по турбинам, который был заключен между «Сименс — Технологии газовых турбин» и «ВО "Технопромэкспорт"» в марте 2015 года. Кроме того, российская компания возразила против удовлетворения иска Siemens.

Представитель ТПЭ сообщил, что все документы в рамках своего искового заявления компания уже представила в суд. В результате в заседании был объявлен перерыв, в течение которого юристы Siemens смогли ознакомиться с этими материалами.

Напомним, немецкая компания судится со структурами российской государственной корпорации «Ростех», включая упомянутый «Технопромэкспорт», из-за поставок четырех турбин на строящуюся электростанцию в Крыму. Эти турбины были изготовлены на петербургском заводе Siemens совместно с «Силовыми машинами».

Оборудование изначально поставлялось в Тамань, где АО «ВО "Технопромэкспорт"» строило другую станцию. Компания была признана банкротом и перепродала турбины за 152 млн евро еще одной подконтрольной структуре «Ростеха», которая, в свою очередь, отправила их в Крым (хотя поставки туда немецкой продукции запрещены в рамках антироссийских санкций Евросоюза).

Теперь Siemens настаивает на признании своей сделки с «Технопромэкспортом» недействительной и применении законных последствий такого признания.