Песков опроверг слухи о блокировке Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока, насколько я знаю, об этом (блокировке) речи не идет, собственно, никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — заявил Песков.

Он отметил, что решение мирового суда № 383 Мещанского района Москвы о штрафе на 800 тысяч за отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, первым шагом к блокировке Telegram считаться не может.

В конце сентября министр связи России Николай Никифоров заявил, что сервисы, отказывающиеся от сотрудничества с российскими правоохранительными органами, по закону должны быть заблокированы. Он отметил, что блокировка Тelegram вполне возможна.