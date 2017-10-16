Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей. Решение о штрафе принято в связи с отказом предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению суда, администрация Telegram совершила административное правонарушение. Соответствующее решение приняла судья Юлия Данильчик. Взысканная с мессенджера сумма будет направлена в бюджет Москвы.

По данным суда, в июле этого года ФСБ направила руководству мессенджера запрос о предоставлении данных, однако ответ на него так и не был получен. ФСБ заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.

Впоследствии спецслужба подала к мессенджеру иск. Создатель Telegram Павел Дуров заявлял, что на руководство мессенджера составили административный протокол о нарушении «закона Яровой», согласно которому нужно предоставлять российским правоохранителям информацию о пользователях.