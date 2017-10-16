Евросоюз ввел новые санкции против КНДР

ЕС включил в стоп-лист (список «запрещенных лиц») трех чиновников и шесть организаций КНДР. Новые санкции затронули торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий. В заявлении, опубликованном на сайте ЕС, указывается, что санкции вступают в силу немедленно.

«Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН», — сказано в документе.

Накануне представитель делегации Северной Кореи заявил на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, что существование КНДР находится под угрозой из-за действий США.

16 октября стало известно, что ударная авианосная группа ВМС США и военные корабли Республики Корея начали масштабные учения у берегов Корейского полуострова.