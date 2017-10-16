Полиция отказалась реагировать на угрозы журналистке в Facebook

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по жалобе на угрозы убийством журналистки «Znak.com» Екатерины Винокуровой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Винокурова пожаловалась, что 14 августа пользователь «Кертис Дэвис» в Facebook написал ей: «Ты скажи спасибо, что пока только пишут. Если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе». Журналистка проживает в Северном Измайлове.

Винокурова считает, что угрозы связаны с фильмом «Матильда», после статей, освещающих развернувшийся вокруг него скандал.

Участковый Дмитриев ответил ей, что установить принадлежность страницы, с которой исходили угрозы, конкретному лицу, не удастся из-за отсутствия «данных». Кроме того, по мнению полицейского, угрозы «носили "виртуальный" характер и не могут быть восприняты реально». Участковый также заявил, что больше никаких угроз Винокуровой не поступало, хотя он вряд ли располагает подтверждением своих слов.

«Когда будут сажать за "лайки", ссылайтесь», — предложила журналистка.