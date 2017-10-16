Основатель полка «Азов» найден мертвым

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал о том, что в лесу под Харьковым обнаружено тело одного из основателей полка «Азов» Виталия Княжеского (позывной Витус).

Он также написал, что известный украинский националист был активистом организации «Патриот Украины», и с 2014 года принимал участие в борьбе с сепаратизмом. После «легендарного боя» на Рымарской улице был арестован.

14 марта 2014 года в Харькове состоялся конфликт между националистами и пророссийски настроенными организациями. По сообщениям СМИ, были использованы светошумовые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, и автоматы. Погибли два участника конфликта.