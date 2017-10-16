Исследователи нашли уязвимость в протоколе безопасности Wi-Fi

Исследователи из Левенского католического университета в Бельгии нашли серьезную уязвимость в протоколе шифрования Wi-Fi-сетей WPA2. Ученые назвали ее KRACK (Key Reinstallation Attacks). Доклад опубликован на сайте krackattacks.

Уязвимость позволяет хакерам подслушивать трафик между компьютерами и точками беспроводного доступ, получить доступ ко всем данным на устройствах, подключенных к W-Fi, если они не защищены дополнительно, в том числе информации о номерах кредитных карт, паролях, личных переписках и фотографиях.

Хакеры могут атаковать все операционные системы, в том числе Android, iOS, Windows и Linux, но «исключительно разрушительной» уязвимость представляется для устройств на базе Android 6.0. Чтобы взломать устройство, необходимо находиться вблизи него.

Исследователи посоветовали обновить все устройства, как только обновления станут доступны. По их словам, нужно продолжать пользоваться WPA2, так как другие протоколы безопасности (например, WPA1 и WEP), еще более уязвимы.

В Google заявили, что находятся в курсе проблемы, и готовят исправления для всех уязвимых устройств, которые выйдут в ближайшие недели.