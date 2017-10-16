СМИ узнали о готовящихся терактах на фестивале молодежи

Задержанные в Москве и Махачкале боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) готовили теракты на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Инсайдер в правоохранительных органах сообщил, что все задержанные уже дают признательные показания. Они рассказали о контактах с верхушкой ИГ и подготовке терактов.

У экстремистов были найдены две бомбы мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте и холодное оружие. Источник издания сообщил, что поймать террористов удалось в ходе длительной оперативной работы. В частности, после изучения переписки подозреваемых в соцсетях. В диалогах они обсуждали способы изготовления самодельных взрывных устройств и методов нападений. Третья бомба мощностью 50 г в тротиловом эквиваленте с магнитом была обнаружена в указанном боевиками тайнике в минувшую субботу. Холодное оружие террористы планировали использовать в ножевых атаках на участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Напомним, 15 октября были задержаны боевики «спящих ячеек» ИГ. Обнародованы имена двух бандитов — Хидирнаби Казуева и Самира Ибрагимова. Силовики не исключают, что членов «спящих ячеек» было намного больше. Все задержанные являются выходцами из Дагестана.