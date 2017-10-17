Охотники за сокровищами заявили о возможном обнаружении Янтарной комнаты

Три охотника за сокровищами из Германии заявили, что им, возможно, удалось обнаружить Янтарную комнату, вывезенную из Екатерининского дворца во время Второй мировой. В сентябре и начале октября об этом писал Bild, затем обратила внимание The Daily Mail, а следом и российские СМИ.

Во всех заметках речь идет о трех пенсионерах — 73-летнем гомеопате Леонарде Блюме, 67-летнем культурологе Гюнтере Экардте и 71-летнем специалисте по георадарам Петере Лоре.

По их данным, Янтарная комната находится в одной из штолен Пещеры Принца (массив Рудных гор) в районе города Хартенштайн в земле Саксония.

По словам Лора, он узнал, где лежит сокровище в 2001 году от надежного источника.

Немецкие пенсионеры пытаются получить разрешение местных властей на бурение пещеры, также они собирают деньги на это предприятие.