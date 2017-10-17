У здания Рады после крупного митинга начали ставить палатки

Перед зданием Верховной Рады Украины с утра проходит акция «Всеукраинский сбор», участники которой выступают за «большую политическую реформу», пишет «Украинская правда».

В соцсетях сообщают, что в акции участвует лишенный украинского гражданства политик Михаил Саакашвили.

Помимо его объединения «Рух новых сил» протестовать пришли и другие активисты. Митингующие требуют создания антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и обновления закона о выборах.

К 16 часам по местному времени (совпадает с московским) начались столкновения с полицией.

Пострадал минимум один полицейский, получив травму головы.

Журналист «Нового времени» Кристина Бердынских пишет в Facebook, что группа митингующих забрала щиты у сотрудников Нацгвардии. Эти щиты «были спрятаны за автобусом».

Также она публикует фотографии палаток, установленных перед зданием Рады.