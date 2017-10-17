Правительство решило упростить валютные операции для живущих за границей россиян

Правительство вносит в Госдуму законопроект, который направлен «на устранение избыточных обременений» для при совершении валютных операций за пределами России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Вносятся изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

В частности, документ расширяет перечень разрешенных случаев зачисления средств на счета россиян, открытые ими в банках за границей, минуя уполномоченные банки. К таким случаям предлагается отнести:

- продажу иностранцу транспортных средств;

- продажу иностранцу недвижимого имущества.