17 октября 2017, 10:03
Правительство решило упростить валютные операции для живущих за границей россиян
Правительство вносит в Госдуму законопроект, который направлен «на устранение избыточных обременений» для при совершении валютных операций за пределами России. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Вносятся изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
В частности, документ расширяет перечень разрешенных случаев зачисления средств на счета россиян, открытые ими в банках за границей, минуя уполномоченные банки. К таким случаям предлагается отнести:
- продажу иностранцу транспортных средств;
- продажу иностранцу недвижимого имущества.
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