В Думу внесен законопроект о запрете снятия наличных с анонимных карт

В ближайшее время Госдума рассмотрит ранее одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности законопроект о запрете снятия наличных с анонимных банковских карт. Подписанное 14 октября премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о внесении законопроекта в Думу опубликовано на сайте правительства.

Поправки в закон «О национальной платежной системе» запрещают снятие наличных с анонимных карт, однако предусматривают перевод остатков денег на счет их владельца, юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также исполнение обязательств перед кредитной организацией.

Ранее о предстоящем запрете на снятие наличных с анонимных банковских карт сообщал Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что денежное движение должно быть «абсолютно прозрачным», а снятие наличных с неименных карт назвал «не соответствующим цивилизованным подходам».

Сейчас с анонимных карт без подтверждения личности владельца можно ежедневно снимать не более пяти тысяч рублей в день, до 40 тысяч рублей в месяц.