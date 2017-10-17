Для российской полиции разработали щиты с электрошокером

Полиция и Росгвардия заинтересовались щитами со встроенным электрошокером. Об этом сообщила гендиректор компании-разработчика «МАРТ Групп» Екатерина Столяревская, передает «Интерфакс».

По ее словам, новые щиты смогут поступить в правоохранительные органы к концу 2018 года.

«Сейчас мы ждем на ближайшее время государственные испытания, а дальше это чисто бумажная работа. Если все будет хорошо, то ждем постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть. Мы надеемся, что к концу 2018 уже будут стоять на вооружении», — заявила Столяревская на международной выставке «Интерполитех-2017».

Она отметила, что щит сделан из крепкого поликарбоната, который уже стоит на вооружении. В его ручку встроена электроника, которая позволяет передавать электрический разряд на поверхность, как в обычном шокере.

«Это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить его и при необходимости самого агрессивного противника остановить», — заявила производитель.