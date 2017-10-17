ЕСПЧ счел вердикт Навальным по делу «Ив Роше» несправедливым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу Алексея и Олега Навальных на судебные решения по жалобе компании «Ив Роше». В сообщении, опубликованном на сайте организации, сказано, что дело было рассмотрено российской судебной системой с нарушением права на справедливый суд.

Судьи ЕСПЧ присудили братьям Навальным выплату в размере 76 тысяч евро.

Между тем, Минюст РФ в комментарии к постановлению ЕСПЧ отмечает: «ЕСПЧ отказался признавать наличие "политической мотивированности" в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями. В своем постановлении Европейский Суд подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели. При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского Суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования».

В 2014 году братья Навальные были признаны Замоскворецким районным судом Москвы виновными в мошенничестве. Олег Навальный был осужден на 3,5 года колонии, Алексей — получил условный срок такой же длительности. Оба своей вины не признали, но Алексей выплатил в декабре 2015 года 4,5 млн рублей по иску компании «Ив Роше» о хищении 30 млн рублей.

Суд установил, что братья Навальные вынудили «Ив Роше» и «Многопрофильную процессинговую компанию» заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки.