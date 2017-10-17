Европейский университет подал новую заявку на лицензию

Европейский университет в Санкт-Петербурге 17 октября подал новый комплект документов на получение государственной образовательной лицензии. Об этом сообщается на сайте вуза.

5 сентября университет уже подавал документы на получение лицензии, однако Рособрнадзор отказал в выдаче. Мотивы отказа оказались для вуза неясны, отмечается в той же заметке.

В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, студенты перешли в другие вузы, сам он стал НИИ.