Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018

В Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Италия сыграет со Швецией, Хорватия – с Грецией, первую игру они проведут дома 9-11 ноября, вторую на выезде 12-14 ноября.

За оставшиеся четыре путевки на турнир поспорят Северная Ирландия со Швейцарией и Данией.

Жеребьевка финальной части чемпионата состоится в Москве 1 декабря. Все 32 участника турнира станут известны в ноябре.