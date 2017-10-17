17 октября 2017, 16:52
Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018
В Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом пишет «Интерфакс».
Италия сыграет со Швецией, Хорватия – с Грецией, первую игру они проведут дома 9-11 ноября, вторую на выезде 12-14 ноября.
За оставшиеся четыре путевки на турнир поспорят Северная Ирландия со Швейцарией и Данией.
Жеребьевка финальной части чемпионата состоится в Москве 1 декабря. Все 32 участника турнира станут известны в ноябре.
Стыковые матчи квалификации #ЧМ2018 в Европе: все 4⃣пары определены!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ypE5BrNxGQ— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 17 октября 2017 г.
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