Джоан Роулинг признали самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы

Британская писательница, создательница саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг возглавила список Forbes. Она зарабатывает больше всех знаменитостей Европы.

Издание подсчитало, что за 2016 год писательница получила 95 млн долларов до налоговых выплат и комиссионных. Наибольший доход ей принесла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Вторым в Европе по уровню доходов считается футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, заработавший на рекламных контрактах и новом договоре с клубом 93 млн долларов.

Третье и четвертое места заняли британская группа Coldplay и певица Адель, заработавшие 88 и 69 млн долларов за год соответственно.

Forbes отмечает, что Роулинг и Адель стали единственными женщинами топ-20, весь список и вовсе на 84% состоит из мужских имен. 20 самых «дорогих» знаменитостей Европы за прошедший год заработали почти миллиард долларов.