Путин предложил разделить с населением расходы на медицину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый человек должен понимать ответственность за собственное здоровье, и предложил разграничить бесплатную медпомощь и услуги с привлечением софинансирования. Об этом пишут «Ведомости».

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов сообщил изданию, что опросы двух последних лет показали, что опрошенные россияне готовы доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества. Финансировать повышение качества услуг в сферах образования и здравоохранения согласились 41% респондентов.

Однако Кузьминов отметил, что софинансирование сломает «хрупкое социальное равенство» и население с малым доходом лишится возможности получать высококачественные дорогие медуслуги. Он подчеркнул, что соплатежи вводить нужно, но и учитывать риски надо обязательно.

Кузьминов предложил подумать над введением дополнительно финансируемых государством программ, направленных на поддержку незащищенных слоев населения.

Директор НИФИ Минфина Владимир Назаров сообщил «Ведомостям», что повысить ответственность россиян за свое здоровье можно, привязав соцвзносы к диспансеризации: если человек ее не прошел, то должен платить за лечение. Однако такой подход потребует больших административных усилий.